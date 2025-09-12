Corigliano Rossano, Succurro contraria al trasferimento del Liceo

Un incontro di cortesia si è tenuto ieri mattina tra la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, competente per gli istituti superiori, e il dirigente del Polo Liceale di Rossano per discutere della questione del trasferimento allo Scalo di alcune classi del Liceo Artistico. Una decisione assunta dal Consiglio di istituto per questioni di opportunità legate alla mancanza di una uscita di sicurezza legata alla presenza di un cantiere attiguo che riguarda il terzo piano dell’edificio di via XX Settembre. La presidente Succurro era accompagna dall’ex assessore provinciale al patrimonio Adele Olivo che all’epoca delle prime proteste per far sì che l’Artistico traslocasse allo Scalo per mancanza di spazi adeguati per i laboratori si era opposta assieme al sindaco Stasi a questa ipotesi.

