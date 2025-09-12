Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corigliano Rossano, Succurro contraria al trasferimento del Liceo

Corigliano Rossano, Succurro contraria al trasferimento del Liceo

La presidente dell’amministrazione provinciale ieri ha incontrato la dirigente scolastica manifestando l’inopportunità di spostare l’Artistico nello Scalo: così si spopolano i borghi

Un incontro di cortesia si è tenuto ieri mattina tra la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, competente per gli istituti superiori, e il dirigente del Polo Liceale di Rossano per discutere della questione del trasferimento allo Scalo di alcune classi del Liceo Artistico. Una decisione assunta dal Consiglio di istituto per questioni di opportunità legate alla mancanza di una uscita di sicurezza legata alla presenza di un cantiere attiguo che riguarda il terzo piano dell’edificio di via XX Settembre. La presidente Succurro era accompagna dall’ex assessore provinciale al patrimonio Adele Olivo che all’epoca delle prime proteste per far sì che l’Artistico traslocasse allo Scalo per mancanza di spazi adeguati per i laboratori si era opposta assieme al sindaco Stasi a questa ipotesi.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province