Cosenza, proliferano le bici elettriche... fuori controllo: un pericolo per i pedoni

Le strade sono diventate una vera e propria giungla. La viabilità, in città, è messa a repentaglio dalle piccole infrazioni quotidiane che rischiano di causare problemi seri. La circolazione ha una rogna in più da superare. Questo perché la proliferazione di bici elettriche, molto spesso al di fuori della pista ad esse dedicata, specie in prossimità del centro, causa intralci imprevisti per gli automobilisti e per i pedoni.

Sono diverse infatti i “ciclisti” che non prestano attenzione alla segnaletica e così, per guadagnare tempo sulla tabella di marcia, si infilano contromano anche a ridosso di incroci con scarsa visibilità, mettendo a repentaglio la propria incolumità ma rappresentando un rischio anche per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti che viaggiano in senso contrario e che inaspettatamente si trovano con ostacoli non preventivati.

