Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cosenza, tante novità nello zaino da martedì. La piccola rivoluzione della scuola

Cosenza, tante novità nello zaino da martedì. La piccola rivoluzione della scuola

Anche gli Istituti del Cosentino stanno adeguandosi alla stretta imposta dal ministro Giuseppe Valditara. La nuova disciplina si fonda sui dati forniti dall’Ocse che hanno evidenziato gli effetti negativi sul rendimento

Il voto di condotta trasformato da mero strumento disciplinare ad elemento educativo centrale, l’esame di Maturità cambiato nei numeri e nei contenuti, la continuità dei docenti di Sostegno, ma soprattutto l’uso dei telefoni cellulari. L’anno scolastico che verrà ha nello zaino mille novità per la quotidianità in classe e la valutazione dei ragazzi. In cima alle preoccupazioni di presidi e docenti c’è senza dubbio il divieto assoluto imposto dal governo Meloni-Valditara d’usare lo smartphone durante l’orario scolastico. È della scorsa estate la circolare firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito che estende il “niet” ai telefonici anche alle scuole secondarie di secondo grado, rendendo omogenea una disciplina già attiva nelle elementari e medie.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province