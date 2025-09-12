Inaugurazione anno accademico all'Unical, parla Tridico: “Integrare università e mondo delle imprese”

«Qui è stato fatto un grandissimo lavoro, ora dobbiamo alzare il livello. C'è bisogno di un dottorato industriale per maggiore integrazione con il mondo delle imprese e le attività produttive. Questo si può fare anche in coordinamento con le altre università e darebbe maggiore impulso anche in termini occupazionali». Lo ha detto il candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Calabria Pasquale Tridico parlando con i giornalisti, a margine dell’inaugurazione del 54esimo anno accademico dell’Università della Calabria.