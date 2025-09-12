Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Leone inaugura l'ultimo anno accademico del suo sessennio Unical: “Strabiliato: +26% di iscrizioni e 15 luminari internazionali ad Arcavacata”

Leone inaugura l'ultimo anno accademico del suo sessennio Unical: “Strabiliato: +26% di iscrizioni e 15 luminari internazionali ad Arcavacata”

di

L'ultimo valzer con l'ermellino. Nicola Leone, giunto all'ultima inaugurazione dell'anno accademico del suo sessennio, traccia un bilancio di sei anni che segnano l’inversione del calo storico: «Iscrizioni a +26% e minore migrazione studentesca e maggiore attrattività. Sul fronte internazionale da sottolineare l'arrivo di quindici studiosi di rilievo (dal 1° ottobre anche il prof. Orazio Attanasio, da Yale, prenderà servizio a Rende. Quanto al radicamento da precisare il ruolo chiave del polo delle professioni sanitarie a Cosenza (500 studenti al chiostro di San Domenico)».

Per il futuro, avanzata la proposta di Policlinico vicino al campus, scelta «che sostituisce la Cittadella dello Sport e punta a integrare didattica, ricerca e assistenza». Il “progetto sanità”, altro passaggio sottolineato da Leone, conta 76 medici universitari in corsia, undici scuole di specializzazione in partenza (circa 200 specializzandi a regime) e tecnologie avanzate come il robot Da Vinci e quello per la neurochirurgia: 451 interventi hanno evitato viaggi della speranza. Leone, non ricandidabile per legge, lascia un ateneo che definisce «solido e riconosciuto dal territorio».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province