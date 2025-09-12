Montalto, vandalizzata la villetta comunale. Danni ai giochi dei bimbi

Ancora un episodio di vandalismo scuote la comunità di Taverna, a Montalto Uffugo. Nella mattinata di ieri, all’interno della villa comunale “E. Canonaco”, alcuni cittadini si sono trovati davanti a una scena che ha lasciato sgomento e indignazione: i nuovi giochi per bambini, recentemente acquistati e installati dall’amministrazione comunale, erano completamente sommersi da pietre e mattoni. Una situazione assurda, che ha subito destato l’attenzione del sindaco Biagio Faragalli, prontamente accorso sul posto. Visibilmente contrariato, il primo cittadino ha espresso con fermezza tutto il suo disappunto: «Questo è lo schifo che succede alla villa comunale di Taverna. Le pietre sui giochi sono state messe di proposito, non ci sono certo arrivate da sole. Parliamo di attrezzature nuove, acquistate con una spesa pubblica di ben 31mila euro. È una vergogna per tutta la comunità», ha dichiarato con tono amareggiato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale