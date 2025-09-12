Ospedale della Sibaritide: il gigante ha preso forma

La Sibaritide aspetta e spera nel nuovo ospedale, e magari anche in una strada a scorrimento veloce che affianchi il raddoppio della Statale 106 ionica, in lunghi tratti ormai tracciato urbano. Il popolo della Piana guarda ammirato l’imponente struttura scura che sta cambiando il volto di contrada Insiti, tra Corigliano e Rossano, ma teme che con l’attuale 106 sarà più complicato arrivare lì che non agli attuali Pronto soccorso del “Compagna”, a Corigliano, e del “Giannettasio” a Rossano. Ma nei giorni scorsi è stato annunciato uno stanziamento del Cipess (1,3 miliardi di euro) per il nuovo tracciato della Sibari-Corigliano-Rossano, legando la terza città della Calabria e il suo ricco universo con la nuova 106 in fase di completamento sino a Sibari e da qui all’A2 attraverso la Statale 534.

