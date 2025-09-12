Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Ospedale della Sibaritide: il gigante ha preso forma

Ospedale della Sibaritide: il gigante ha preso forma

In cantiere il lavoro procede spedito, nonostante attentati e pastoie burocratiche. “D’Agostino Costruzioni” punta al completamento nei tempi prefissati: autunno 2026. E si spera sempre in un “raddoppio” della Statale 106, per renderlo meglio raggiungibile

La Sibaritide aspetta e spera nel nuovo ospedale, e magari anche in una strada a scorrimento veloce che affianchi il raddoppio della Statale 106 ionica, in lunghi tratti ormai tracciato urbano. Il popolo della Piana guarda ammirato l’imponente struttura scura che sta cambiando il volto di contrada Insiti, tra Corigliano e Rossano, ma teme che con l’attuale 106 sarà più complicato arrivare lì che non agli attuali Pronto soccorso del “Compagna”, a Corigliano, e del “Giannettasio” a Rossano. Ma nei giorni scorsi è stato annunciato uno stanziamento del Cipess (1,3 miliardi di euro) per il nuovo tracciato della Sibari-Corigliano-Rossano, legando la terza città della Calabria e il suo ricco universo con la nuova 106 in fase di completamento sino a Sibari e da qui all’A2 attraverso la Statale 534.
