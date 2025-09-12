Schiacciato dal motore che riparava a Corigliano, meccanico in gravi condizioni

Un operaio meccanico, titolare di un’officina elettromeccanica a Corigliano-Rossano, area urbana di Corigliano, è rimasto ferito gravemente mentre lavorava ad un motore nel suo locale. L’uomo, secondo quanto si è appreso, stava riparando un motore di grosse dimensioni, che, per cause in corso di accertamento, gli sarebbe caduto addosso ferendolo gravemente ad un braccio.

Allertati i soccorsi, è stato ritenuto necessario il trasferimento immediato in eliambulanza nell’ospedale di Cosenza a causa delle ferite gravi. L’elisoccorso è atterrato in uno spazio adiacente un supermercato nei pressi dell’officina. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e le verifiche per capire se siano state rispettate le misure di sicurezza.