Scuola, in arrivo a Cosenza l’incarico annuale per 189 supplenti: entro lunedì la presa di servizio

La cattedra tanto attesa. È arrivata ieri per 189 docenti precari, uno in più uno in meno, inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). L’Ufficio scolastico provinciale ha rispettato appieno le scadenze pubblicando ieri pomeriggio, come anticipato nei giorni scorsi su queste colonne, il secondo bollettino di nomina per affidare sino al termine dell’anno scolastico le cattedre che sono rimaste scoperte dopo il primo turno di incarichi poiché affidate a prof che non hanno preso servizio, o perché emerse in un secondo momento. Con questo passo Palazzo Lecce ha chiuso il cerchio per mandare in classe tutti i docenti in tempo per martedì prossimo, giorno atteso per la prima campanella che però in molti istituti è già suonata da giorni. Inevitabilmente ci saranno altre mancate prese di servizio e ulteriori cattedre che si renderanno disponibili, a cominciare da quelle di Sostegno concesse in deroga dall’Ufficio scolastico regionale su richiesta dei vari Atp sollecitati dai singoli dirigenti scolastici a loro volta chiamati in causa dalle famiglie degli studenti con disabilità. Quindi serviranno altri turni di nomina come capita ogni anno.

