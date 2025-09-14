Cosenza, quella striscia di terra che contrasta con il verde del Parco del Benessere

«Il nuovo servizio prevede anche la raccolta ed il conferimento dello “spazzato” e dei rifiuti verdi da potatura, così da evitare gli antiestetici accumuli a bordo strada». Questo uno stralcio del comunicato diffuso a fine giugno dall’amministrazione comunale nel quale si annunciava l’avvio a partire dal 1. luglio del nuovo Piano di igiene e decoro urbano. Sono trascorsi più di due mesi, ma la nuova organizzazione del lavoro affidata alle Cooperative B per quanto riguarda certi aspetti si è inceppata. Nelle prossime ore sia il sindaco che l’assessore e il dirigente competenti cercheranno di fare luce sulla vicenda. Cercheranno di capire come mai da diverse settimane in alcune zone della città giacciono immobili numerosi sacchi trasparenti che contengono rifiuti verdi di potatura. Vicino ai quali gli incivili di turno hanno pensato bene di depositare sacchetti di spazzatura. Risultato: si sono formate delle micro-discariche che non sono belle da vedere. E non offrono un quadro gradevole alle numerose comitive di turisti che in questo caldo settembre sono presenti in città.

Gli scatti del nostro Franco Arena si sono soffermati in particolare su un angolo della statale 19, sotto Portapiana, a poca distanza dal parcheggio coperto (si spera che entri a breve in funzione) e all’incrocio di via Serafini con viale Mancini, ai piedi dell’Autostazione.

