Nuovo ospedale della Sibaritide: Regione e aziende assenti alla riunione col Cub Calabria

Doveva essere uno dei cantieri da taglio del nastro per quella che doveva essere la scadenza naturale del Consiglio regionale. Ad oggi l'ospedale della Sibaritide è ancora un cantiere. Anche se si spera che venga rispettata la data dell'ottobre del 2026 per vedere sul serio un taglio del nastro e l’entrata in funzione di un’opera strategica per il futuro della sanità locale e regionale. Oltre al cantiere ancora aperto permangono anche problemi legati alle manovalanze, per come denuncia il Cub Calabria a seguito della mancata partecipazione ai tavoli convocati del 27 agosto e dello scorso martedì 9 presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza per discutere proprio la vertenza sollevata da parte della sigla sindacale. In entrambe le circostanze non si sono presentati né i rappresentanti della Regione, né i responsabili della ditta D'Agostino e della Ennegi service.

