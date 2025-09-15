Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 15-09-2025 edizioni Calabria

Rassegna stampa 15-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Comuni sciolti per 'ndrangheta in Calabria: le strategie delle commissioni
- Scuola, una sfida per chi governerà in Calabria: la povertà comincia tra i banchi

- Isola Capo Rizzuto, la “longa manus” della cosca Pullano sul territorio crotonese

- Reggio Calabria e il territorio metropolitano aprono le loro porte a “Casa Paese”
- Porto di Gioia Tauro, esclusa la “Via” adesso è in discesa il completamento del dragaggio

- Caso botulino a Diamante: nove indagati e perquisizioni tra Calabria e Campania

CULTURA

- I-fest di Micheli e "La fidanzata"

