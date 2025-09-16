Corigliano Rossano, ex caserma dei vigili del fuoco ancora abbandonata: vano l’appello di Stasi

È caduta nel vuoto l’ordinanza emanata dal sindaco di Coriano Rossano Flavio Stasi che intimava alla Provincia di Cosenza di intervenire per l’urgente messa in sicurezza dell’immobile dell’ex caserma dei vigili del fuoco nel centro storico di Rossano.

A quindici giorni dalla notifica dell’atto nulla è cambiato. L’immobile si presenta sempre con l’ingresso vandalizzato, con la porta divelta che lo rende oggetto di continue incursioni notturne e ricettacolo di rifiuti e le due colonnine dismesse della benzina ancora lì. Ieri pomeriggio c’è stato il sopralluogo dei vigili urbani proprio per constatare se si era intervenuti o meno. L’ente comunale, quindi, dovrà ora sostituirsi alla Provincia che non ha ottemperato quanto richiesto.

Sullo stato di degrado dell’immobile era intervenuto più volte anche il consigliere Tonino Uva, ma nulla si è mosso.

L’edificio dell’ex caserma dei vigili del fuoco è di proprietà della Provincia, ma da decenni versa in stato di grave incuria, generale e strutturale, con cedimenti e crolli parziali, che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità.

