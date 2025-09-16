Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cosenza, esperienze di cittadinanza attiva: il Csv cerca volontari di ogni età

Cosenza, esperienze di cittadinanza attiva: il Csv cerca volontari di ogni età

AAA Cercasi Volontari. È l’impegno del Centro servizi per il volontariato (Csv) di Cosenza impegnato nel diffondere le attività sociali promosse dagli enti di terzo settore in città come nel resto della provincia, ma anche nello stimolare i cittadini (giovani, adulti e anziani) a fare volontariato e a mettersi in gioco vivendo un’esperienza di cittadinanza attiva.
«Dopo la buona riuscita della ricerca volontari per le attività estive, avviata dal Csv su richiesta di alcune associazioni – spiegano dal Centro servizi - segnaliamo alcune attività che partiranno a breve e che potrebbero essere d’interesse per coloro che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato. Si tratta di impegni occasionali o che permettono di gestire il proprio tempo in autonomia. Un modo per scoprire come aiutare gli altri, sostenere l’ambiente, diffondere la cultura possano essere anche occasioni di crescita personale e opportunità per fare nuove amicizie».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province