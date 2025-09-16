Cosenza, esperienze di cittadinanza attiva: il Csv cerca volontari di ogni età

AAA Cercasi Volontari. È l’impegno del Centro servizi per il volontariato (Csv) di Cosenza impegnato nel diffondere le attività sociali promosse dagli enti di terzo settore in città come nel resto della provincia, ma anche nello stimolare i cittadini (giovani, adulti e anziani) a fare volontariato e a mettersi in gioco vivendo un’esperienza di cittadinanza attiva.

«Dopo la buona riuscita della ricerca volontari per le attività estive, avviata dal Csv su richiesta di alcune associazioni – spiegano dal Centro servizi - segnaliamo alcune attività che partiranno a breve e che potrebbero essere d’interesse per coloro che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato. Si tratta di impegni occasionali o che permettono di gestire il proprio tempo in autonomia. Un modo per scoprire come aiutare gli altri, sostenere l’ambiente, diffondere la cultura possano essere anche occasioni di crescita personale e opportunità per fare nuove amicizie».

