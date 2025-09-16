Cosenza, l’angiologo Sergio Filippo nominato Cavaliere della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, è stata conferita al dotr. Sergio Filippo, medico angiologo di Cosenza, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più alti riconoscimenti civili del nostro Paese.

Il titolo premia anni di dedizione al servizio della collettività di Sergio Filippo, attraverso iniziative concrete come gli screening vascolari gratuiti rivolti a persone fragili, con disabilità o in difficoltà economiche, ma anche l’impegno costante come Consigliere e Tesoriere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cosenza.

«Un riconoscimento che sento di condividere con tutti coloro che hanno camminato con me – commenta emozionato Filippo – e soprattutto con i miei genitori, che mi hanno insegnato il valore del dovere e della solidarietà».

Autore del libro “Tocchi di colore sulla tela della vita – Riflessioni di un medico”, l'angiologo cosentino ha sempre unito la professionalità a una profonda visione umana della medicina, lanciando un messaggio di speranza e vicinanza, soprattutto verso chi affronta quotidianamente le difficoltà della vita.

«Questo onore – ha concluso – è anche vostro. Grazie per avermi permesso di realizzarlo».