Cosenza, sit-in pro Palestina davanti alla Prefettura. Vernice rosso-sangue sui gradoni FOTO

Vernice rossa versata sui gradini della Prefettura di Cosenza come simbolo del sangue palestinese e come accusa al Governo. È questa l’azione dimostrativa con cui i comitati ProPal hanno aperto il sit-in organizzato dopo i raid di Tel Aviv su Gaza.

Tra i primi a parlare Antonio Viteritti, del comitato Cosenza e Unical per la Palestina, che ha richiamato la mobilitazione prevista il 22 settembre insieme all’USB in occasione dello sciopero generale. Subito dopo ha preso la parola Vincenzo Fullone, attivista della Global Sumud Flotilla, che ha raccontato le difficili condizioni di vita a Gaza già dodici anni fa, quando la popolazione disponeva di appena poche ore di energia elettrica al giorno.

Durante la protesta, i partecipanti si sono seduti sulle scale della Prefettura dopo aver versato due taniche di vernice rossa. «Quella di oggi è un’azione dimostrativa, ma il 22 settembre siamo pronti a bloccare tutto», hanno ribadito.

FOTO ARENA