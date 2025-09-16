IIS Cariati, l'avvio della scuola dedicato a Rocco: palloncini bianchi verso il cielo e tanta commozione

Non è stato facile. No, non lo è stato per nulla. Perché oggi la ripresa delle attività all'IIS Cariati è stata segnata dal ricordo del giovane studente Rocco, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Tanti palloncini bianchi, portati verso il cielo dalla dirigente, professoressa Sara Giulia Aiello, dalla vice Concetta Cosentino, oltre che da una rappresentanza di studenti. Il modo ideale per onorare la memoria di un ragazzo non c'è più. E il primo giorno di scuola l'assenza è stata già fortissima e ha fatto rumore nei cuori dei compagni di scuola, ancora scioccati per quanto capitato.

Il saluto della dirigente Aiello

La dirigente Aiello, in occasione del primo giorno di scuola, ha inviato il classico messaggio d'inizio anno scolastico, ringraziando tutte le componenti dell'Istituto: dai collaboratori ai docenti, passando per gli studenti e le loro famiglie: «Saluto e do il benvenuto ai ragazzi dell’IIS Cariati che hanno scelto di conseguire un diploma nel nostro Istituto, nelle varie articolazione e indirizzi presenti (Tecnico, Professionale e Licei). Mi auguro che possano realizzare loro stessi, garantendogli quella crescita e quello sviluppo che li porterà a diventare consapevoli della loro identità e del loro progetto di vita. L'ideale è farlo con la scuola accanto: un'agenzia che li guidi e li sostenga cercando di eliminare gli ostacoli che si frappongono a un benessere personale e comunitario. Speriamo che in questo luogo possano realizzarsi e coltivare i loro talenti attraverso le opportunità che gli offriamo. Buon anno scolastico 2025-2026 a tutti».