Paura in Comune a Paola, malore per l'assessore Pastore durante un incontro con la cittadinanza

Momenti di apprensione ieri mattina presso la sede del Comune, dove l’assessore alle politiche sociali Emilio Pastore ha accusato un malore durante un incontro.

Secondo quanto appreso, l’assessore si trovava nel palazzo comunale e aveva ricevuto alcuni cittadini a riguardo di alcune attività, quando durante una fase concitata ha iniziato a sentirsi poco bene. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 in pochi minuti. Ancor prima provvidenziale l’intervento del segretario Silvio Bastardi.

Il membro dell’esecutivo è stato accompagnato in ospedale a Paola per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero adesso sotto controllo e dopo qualche ora è stato dimesso.

Grande la preoccupazione tra i dipendenti comunali e gli amministratori, che hanno espresso vicinanza e auguri di pronta guarigione all’assessore. Pastore è una persona di grande dedizione che ha sempre messo il bene della comunità al primo posto. Ed è risultato in questo primo mesi di attività particolarmente attento alle dinamiche dei settori di competenza.

L’agenda politica dell’assessorato alle politiche sociali subirà probabilmente qualche modifica nei prossimi giorni. Le attività essenziali proseguiranno comunque grazie al supporto degli uffici e del personale tecnico.

Il gruppo politico Progetto Paola “Facciamo gli auguri ad Emilio Pastore a seguito dell'imprevista disavventura che lo ha visto coinvolto durante la sua attività amministrativa”.