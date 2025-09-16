Rassegna stampa 16-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Lo “sprofondo rosso” del Pnrr salute in Calabria: “paralizzata” la sanità territoriale

Rifornimenti di marijuana a Gioia Tauro e consegne a Messina: così faceva affari la gang di Catona

Appello di Rinascita Scott a Lamezia: la requisitoria parte dal boss

“Ti spacco la testa e faccio un massacro”: padre e marito violento condannato a 6 anni nel Catanzarese

IN EVIDENZA

Scuole a rischio in Calabria: meno risorse e maggiore vulnerabilità degli edifici

Paese vicino, anzi lontanissimo. Così si spopola (anche) la Piana di Gioia Tauro

Sanità, medici caraibici in fuga e una raffica di pensionamenti penalizzano lo spoke di Paola e Cetraro

Il generale Errigo: «La bonifica del Sin di Crotone è al centro del dibattito nazionale»

CRONACA

Aggressione a un giovane straniero a Catanzaro: i tre militanti di Forza Nuova arrestati respingono le accuse

Reggio, oggi la consegna del cero votivo in Cattedrale. Cala il sipario sulla festa della Patrona

Catanzaro, il sindaco Fiorita fiducioso: «Le nuove piste ciclabili rivoluzioneranno la città»

Cosenza, esperienze di cittadinanza attiva: il Csv cerca volontari di ogni età

Corigliano Rossano, ex caserma dei vigili del fuoco ancora abbandonata: vano l’appello di Stasi

La morte del piccolo Francesco a Vibo, il Pd: «Intitoliamogli il parco»