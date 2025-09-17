Castrovillari, ritrovati sani e salvi i minori di una donna arrestata: sono con la nonna

Sono stati ritrovati e stanno bene i due bambini di 3 e 4 anni, figli di una cittadina rumena 28enne residente a Castrovillari, arrestata lo scorso 10 settembre dai Carabinieri. I piccoli, che avevano destato forte preoccupazione al momento del fermo della madre, si trovano infatti in Romania, affidati alle cure della nonna materna.

La donna, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, deve scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione in seguito a una sentenza definitiva dell’Autorità Giudiziaria romena.

Quando i militari si sono presentati presso la sua abitazione per eseguire l’arresto, la 28enne era sola e non ha fornito alcuna informazione sulla sorte dei due figli, mantenendo un silenzio assoluto. L’atteggiamento reticente ha spinto i Carabinieri a denunciarla alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le ipotesi di reato di abbandono e sottrazione di minori.