Castrovillari, ritrovati sani e salvi i minori di una donna arrestata: sono con la nonna

Sono stati ritrovati e stanno bene i due bambini di 3 e 4 anni, figli di una cittadina rumena 28enne residente a Castrovillari, arrestata lo scorso 10 settembre dai Carabinieri. I piccoli, che avevano destato forte preoccupazione al momento del fermo della madre, si trovano infatti in Romania, affidati alle cure della nonna materna.
La donna, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, deve scontare 6 anni e 6 mesi di reclusione in seguito a una sentenza definitiva dell’Autorità Giudiziaria romena.
Quando i militari si sono presentati presso la sua abitazione per eseguire l’arresto, la 28enne era sola e non ha fornito alcuna informazione sulla sorte dei due figli, mantenendo un silenzio assoluto. L’atteggiamento reticente ha spinto i Carabinieri a denunciarla alla Procura della Repubblica di Castrovillari per le ipotesi di reato di abbandono e sottrazione di minori.
Grazie alle immediate indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari, è stato possibile accertare in tempi rapidi la reale situazione: i due bambini non erano stati abbandonati ma già condotti in Romania, dove oggi vivono al sicuro con la nonna.
La vicenda, che aveva destato grande allarme, si è dunque conclusa con il lieto fine per i minori, mentre per la madre si sono aperte le porte del carcere.
