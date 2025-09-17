Corigliano Rossano, avvio scolastico segnato da tensioni al Comprensivo di via Nizza

Che sia stata una mancanza di dialogo o un banale fraintendimento sta di fatto che ieri al primo suono della campanella del nuovo anno scolastico non sono mancate le rimostranze dei genitori del plesso di via Nizza a Schiavonea, disorientati da una comunicazione non univoca sull’avvio regolare delle lezioni. A farne le spese i bambini, soprattutto quelli della prima elementare.

Dal canto suo l’Amministrazione, con testa il sindaco Flavio Stasi, presente ieri assieme ai genitori dinanzi ai nuovi locali, ha fatto sapere di aver lavorato anche nei giorni festivi per garantire alla comunità del plesso di via Nizza un sereno e confortevole anno scolastico in un luogo non troppo distante dalla scuola originaria, interessata da interventi di messa e sicurezza ed ammodernamento. Sta di fatto che per l’intera giornata di lunedì scorso non è stato possibile consegnare chiavi e nuovi sazi e consentire l’avvio regolare delle lezioni. Il sindaco ha rassicurato i genitori presenti con i quali ha visitato e verificato l’accoglienza dei nuovi locali, mentre con una nota ufficiale si sono ribaditi i passaggi fatti nelle ultime settimane.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale