Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corigliano Rossano, avvio scolastico segnato da tensioni al Comprensivo di via Nizza

Corigliano Rossano, avvio scolastico segnato da tensioni al Comprensivo di via Nizza

Il primo giorno di scuola dell’Istituto di Schiavonea è stato caratterizzato dalla protesta dei genitori, che accorsi davanti al plesso hanno lamentato una comunicazione approssimativa e tardiva

Che sia stata una mancanza di dialogo o un banale fraintendimento sta di fatto che ieri al primo suono della campanella del nuovo anno scolastico non sono mancate le rimostranze dei genitori del plesso di via Nizza a Schiavonea, disorientati da una comunicazione non univoca sull’avvio regolare delle lezioni. A farne le spese i bambini, soprattutto quelli della prima elementare.
Dal canto suo l’Amministrazione, con testa il sindaco Flavio Stasi, presente ieri assieme ai genitori dinanzi ai nuovi locali, ha fatto sapere di aver lavorato anche nei giorni festivi per garantire alla comunità del plesso di via Nizza un sereno e confortevole anno scolastico in un luogo non troppo distante dalla scuola originaria, interessata da interventi di messa e sicurezza ed ammodernamento. Sta di fatto che per l’intera giornata di lunedì scorso non è stato possibile consegnare chiavi e nuovi sazi e consentire l’avvio regolare delle lezioni. Il sindaco ha rassicurato i genitori presenti con i quali ha visitato e verificato l’accoglienza dei nuovi locali, mentre con una nota ufficiale si sono ribaditi i passaggi fatti nelle ultime settimane.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province