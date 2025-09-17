Corigliano Rossano, incendio al plesso scolastico di Monachelle: paura tra gli alunni ma nessun ferito

Momenti di paura ieri mattina per un incendio che ha interessato un locale di servizio esterno all'edificio scolastico di via Monachelle nell'area urbana di Rossano. Le procedure di evacuazione dei ragazzi non hanno avuto intoppi e gli alunni sono stati accompagnati dai docenti in lato dell'Istituto in tutta sicurezza nel mentre sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno proceduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza i luoghi.