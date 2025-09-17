Rassegna stampa 17-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- La sanità privata calabrese e i grandi interessi, una torta da mezzo miliardo all’anno
- Calabria e sanità privata, il blocco dei pagamenti resta e manda il settore in tilt
- Cosenza, il sindaco Caruso chiede chiarezza sulla costruzione del nuovo ospedale
IN EVIDENZA
- Vibo, s'interroga dopo la tragedia. La sicurezza non è di casa nei parchi: a fare i sopralluoghi sono i cittadini
- Botulino a Diamante, nel mirino l’azienda campana delle conserve
- Reggio, nottata choc al condominio “Girasole”
Inchieste e processi
- Processo “Maestrale” a Catanzaro, accuse senza riscontri nei confronti dell’avvocato Sabatino
- Rinascita Scott, la Dda su Pittelli: “Uomo dello Stato al servizio del clan”
- Tentata estorsione a un avvocato: Nirta e Barbaro assolti a Locri
- Spari a Santo Stefano a Montalto: una condanna per tentato omicidio
- Centauro deceduto a Maierato, i carabinieri allargano le indagini
Un nuovo inizio
- Corigliano Rossano, avvio scolastico segnato da tensioni al Comprensivo di via Nizza
Cronaca
- Reggio, battaglia (anche) legale sugli sgomberi nel comparto 6 di Arghillà
- Catanzaro Servizi, i conti scottano. Si punta a evitare un bilancio in rosso
- Bonifica dell’area archeologica a Crotone, revocato finanziamento di 4 milioni
