Commercianti cosentini snobbati e delusi, attacco frontale della Consulta

Una Consulta che avrebbe dovuto collaborare con l’amministrazione comunale per affrontare e risolvere i problemi del commercio della nostra città. E che invece non viene presa assolutamente in considerazione. L’ultima riunione, tenuta l’altro ieri pomeriggio, è durata tre ore. Ma all’appuntamento, pur essendo la convocazione datata 1. settembre, non si è presentato nessuno della giunta Caruso. Nessun dirigente. Solo i consiglieri Francesco Alimena, Ivan Commodaro, Assunta Mascaro, Alessandra Bresciani e Giuseppe d’Ippolito. Per pochi minuti pure Bianca Rende. Gli 11 punti all’ordine del giorno, che riguardano temi vitali per la città, dal centro storico ai cantieri, da via 24 Maggio alle strade di collegamento verso viale Mancini, da corso Mazzini all’abusivismo, fino al decoro urbano e alle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, sono stati ignorati senza alcuna spiegazione. Undici punti che sono in discussione dal mese di gennaio.

