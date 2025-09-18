Corigliano Rossano, Nicola Acri condannato per l’omicidio Sacchetti

Condannato dal Gup del tribunale di Catanzaro alla pena di 9 anni e 4 mesi Nicola Acri, l’ex boss della ’ndrina di Rossano, per l’omicidio di Andrea Sacchetti. Conosciuto negli ambienti criminali e non solo, come “occhi di ghiaccio” una volta risultava nella lista dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia mentre oggi è collaboratore di giustizia, dopo essere stato scovato e arrestato a Sasso Marconi.

Nicola Acri è stato condannato per l’omicidio di Andrea Sacchetti, 29 anni, la cui morte si fa risalire a un classico caso della cosiddetta “lupara bianca” e che sarebbe avvenuto nel febbraio del 2001 nella Sibaritide dopo una sua improvvisa sparizione dalla circolazione dalla data del 5 febbraio. Sarebbe stato ucciso lo stesso giorno. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e solo secondo alcune dichiarazioni venute fuori nel corso degli ultimi tempi da parte dei pentiti, si è venuto a sapere che sarebbe stato fatto sparire in una campagna tra la zona di Cantinella e Sibari.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale