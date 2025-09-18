Cosenza, fallimento dell’Amaco: in sei a giudizio davanti al Gup I NOMI

Un’azienda andata in frantumi. Il fallimento della società Amaco che gestisce i trasporti nell’area urbana di Cosenza, è diventato oggetto non solo di una difficile partita economica avviata per salvare decine di posti di lavoro ma, pure, di una inchiesta penale. L’indagine avviata dalla procura bruzia, diretta da Vincenzo Capomolla, è approdata in sede di udienza preliminare per via della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai magistrati inquirenti nei confronti di sei persone.

Si tratta di: Paolo Posteraro (difeso dagli avvocati Franco Sammarco e Anna Spada), che è stato amministratore unico della municipalizzata; Wladimiro Vercillo (difeso dall’avvocato Eugenio Bisceglia), già presidente del collegio sindacale; Giuseppe Pettinato (difeso dall’avvocata Bianca Zupi), Valentina Cavaliere (difesa dagli avvocati Riccardo Maria Panno e Nicola Carratelli), Adelina Di Pietro (difesa dall’avvocata Rosa Settembre) e Gaetano Petrassi (difeso dagli avvocati Luca Acciardi e Giovanni Consoli) tutti con ruoli in passato nell’azienda.