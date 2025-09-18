Fuscaldo, sorpresa a depositare l'immondizia nel posto... sbagliato. La segnalazione dell'assessore

Con una incredibile nonchalance, la signora protagonista di un video (da cui è estrapolata la foto), a Fuscaldo, deposita con cura i sacchetti dell’immondizia nel posto... sbagliato. La segnalazione è dell’assessore Innocenzo Scarlato. L’episodio, ripreso da una telecamera di sorveglianza ha suscitato non poca indignazione tra residenti e autorità locali. “Abbiamo detto chiaramente - spiegano dal Comune - che non ci saranno sconti per nessun l’abbandono dei rifiuti è un reato e verrà trattato come tale, senza eccezioni né indulgenze”.