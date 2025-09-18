Incendio a Santa Domenica Talao: scuole evacuate, in azione canadair e squadre di soccorso

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un vasto incendio è divampato questa mattina nel territorio di Santa Domenica Talao, propagandosi rapidamente a causa delle forti raffiche di vento che da ore interessano l’area.

Le fiamme, sviluppatesi nei pressi della statale 504, in prossimità di una stazione di servizio, hanno minacciato anche il centro abitato, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale delle scuole.

Sul posto sono impegnati i canadair, chiamati a supportare le operazioni di spegnimento da terra coordinate dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco, dalle squadre di Calabria Verde e dai volontari.

La situazione resta critica e le autorità raccomandano la massima prudenza alla popolazione.

