Incendio tra Santa Domenica Talao e Scalea, riaperta la Statale 504

È tornata percorribile in entrambe le direzioni la strada statale 504 “Di Mormanno”, chiusa nel pomeriggio a causa di un incendio che ha interessato l’area tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea.

Le fiamme, divampate nelle prime ore del pomeriggio, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e di due canadair, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Sul posto anche personale tecnico che ha gestito la viabilità fino al ripristino della circolazione.

La zona resta sorvegliata per prevenire eventuali nuovi focolai.