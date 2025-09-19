Cosenza, 40enne muore prima dell’intervento: aperta un'inchiesta

Un giovane di 40 anni è deceduto in una clinica privata di Cosenza poco prima di essere operato. Da quanto si è appreso l’uomo stava per affrontare un intervento di colecistectomia quando, per cause da accertare, avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio. La famiglia ha presentato un esposto per fare chiarezza sulle cause della morte.
