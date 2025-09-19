Cosenza dice addio allo storico dirigente Mario Canonaco, papà del noto fisiatra Pino e del coach di basket Piero

Cosenza piange uno storico dirigente. Oggi ci lascia uno sportivo vero, Mario Canonaco. Nato il 12 maggio 1933, fin da giovane aveva praticato vari sport, anche nel ruolo di dirigente e arbitro si è distinto per la passione sportiva. Anche ai figli ha inculcato questi valori, al primogenito Pino (noto fisiatra ed ex medico sociale del Cosenza calcio) e Piero (il basket nel sangue come giocatore e allenatore di basket, e ai nipoti Mario e Giampaolo anche loro con la palla a spicchi nel cuore. Nato in un’epoca in cui il calcio era più passione che business, ha restituito una storia autentica e ricca di soddisfazioni: ex calciatore della Morrone, ex arbitro di C1 (faceva parte del folto gruppo del biennio 1957-1958) che consolidò definitivamente l'organico dei fischietti della sezione bruzia dell’Aia), dirigente della Federazione italiana gioco calcio, collaudatore regionale dei campi di calcio, ex direttore del Centro regionale Inapli, dirigente di squadre di calcio e basket. Per anni è stato responsabile della rappresentativa regionale di serie D