Firmo, arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia: i Carabinieri notificano anche vari ammonimenti

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla violenza sulle donne e in ambito familiare da parte dei Carabinieri e della Procura di Castrovillari. L’ultimo intervento risale a lunedì scorso, quando i militari della Stazione di Lungro hanno arrestato a Firmo (CS) un presunto marito violento.

La segnalazione della moglie ha permesso di ricostruire una serie di presunti pregressi maltrattamenti in famiglia, culminati con un’aggressione fisica avvenuta davanti ai figli minori e documentata da un video registrato con un cellulare.

La donna e i bambini sono stati indirizzati ai centri antiviolenza presenti sul territorio, mentre l’uomo, in considerazione degli elementi raccolti e sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tradotto in carcere, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. L’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.