Home / Cronaca / Paola, potrebbe allargarsi il processo per la bancarotta di Massimo Ferrero

È risultato indagato in un procedimento connesso il curatore fallimentare di una delle società coinvolte. Invitato a nominare un legale, non si è presentato a testimoniare: ordinato l’accompagnamento coattivo

Il curatore fallimentare di una delle società coinvolte nel processo per bancarotta e altri reati societari contro l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero è indagato in un procedimento connesso. Ed è per tale motivo che nel corso della scorsa udienza era stato invitato a farsi assistere da un avvocato. Nel corso dell’ultima seduta del Tribunale presieduto da Salvatore Carpino in seduta collegiale, avrebbe dovuto essere sentito lo stesso curatore che però non si è presentato. Il Tribunale – non giustificando la sua assenza – ne ha quindi disposto l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza. Il pm nel corso del suo intervento ha spiegato in aula che poiché si è ancora della fase delle indagini, non gli è consentito entrare nel merito delle contestazioni che sono mosse nei confronti del professionista. Il 46enne è curatore della società Elleemme Group Srl la capofila della galassia Ferrero.
