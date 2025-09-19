Polemica a Cosenza sulle assunzioni a Palazzo dei Bruzi: “Solo colloqui per la graduatoria”

Concorsi in tempo di elezioni. Un classico. Che scuote a un mese del voto regionale anche Comune e Provincia. Contro l’Ente di piazza 15 Marzo che ha pubblicato un bando per dirigenti tuona da giorni il Comitato PA Calbria. «La Provincia di Cosenza si è dimostrata insensibile ai richiami. Né la presidente, né il segretario generale hanno inteso modificare il bando per dirigenti riservato interamente agli interni in aperta violazione del dlgs 165/2001. È una cosa indicibile». Così una nota di ieri del Comitato PA Calabria. «Nonostante il nostro esposto all’Anac, nessuna notizia», continua la nota.

Clima infuocato anche a Palazzo dei Bruzi. I consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza (Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro chiedono alla giunta, guidata dal sindaco Franz Caruso, di fornire chiarimenti sulla delibera n. 154 di giovedì 11 scorso con la quale è stata approvata l’assunzione di 5 unità a tempo determinato per rafforzare la struttura comunale preposta ai pagamenti delle fatture commerciali. L’operazione, che prevede l’assunzione di 3 funzionari e 2 istruttori con contratto fino al 31 dicembre 2026, secondo la minoranza, «desta particolare perplessità per le modalità con cui è stata gestita e per i tempi in cui si colloca».

