Rassegna stampa 19-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Ponte sullo Stretto
- Ciucci a Villa incontra la sindaca Caminiti, Ponte e opere compensative un percorso a piccoli passi
CALABRIA
- Dal sold out estivo ai flussi d'inverno: la nuova sfida del turismo calabrese
- Misure per il lavoro in Calabria, confronto aperto: la Cisl “boccia” il reddito di dignità
- Sud chiama Nord ‘chiama’ Tridico: “Ci ha mancato di rispetto”
- “Il porto di Gioia Tauro può fare di più”: piani (e auspici) del commissario
Inchieste e processi
- Inchiesta Malapigna, la difesa di Pittelli: “Dalla Dda una caccia alle streghe”
- Gestione di carcere e detenuti a Reggio, l’ex direttrice respinge le accuse
- Paola, potrebbe allargarsi il processo per la bancarotta di Massimo Ferrero
- San Luca, avviato il processo a sindaco e dirigenti sportivi
- Giovane marocchino aggredito a Catanzaro, confermate le misure cautelari
Salute
- Gom, inaugurata l’area di radiologia: “Al Pronto soccorso di Reggio prestazioni più rapide e sicure”
- Ipotesi e silenzi sul Pronto soccorso di Catanzaro, rimane incerto il futuro della sanità
- Servizio 118, a Lamezia deserto il bando Asp per l’assunzione di nuovi medici
