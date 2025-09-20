Corigliano Rossano, la zona rurale di San Nico versa ancora nel degrado

Anche se metereologicamente il caldo non abbandona il territorio, c’è chi già si proietta nel prossimo autunno, quello vero, quando le piogge incominceranno a farsi sentire. E con esse torneranno i vecchi problemi per un territorio fragile da un punto di vista idrogeologico.

In particolare parliamo di contrada “Gabelluccia” alla periferia nord di Corigliano Rossano, nella zona di San Nico nell'area urbana di Corigliano. Dalla contrada rurale torna infatti ad alzarsi la voce di protesta per le condizioni della strada che attraversa l’area e che costeggia uliveti e zone agricole.

