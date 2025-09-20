Cosenza, grave il tifoso investito da un’auto

Restano gravi le condizioni del 30enne investito domenica pomeriggio poco dopo la fine dell’incontro di calcio Cosenza-Catania disputato allo stadio “Marulla”. Il giovane, che non aveva visto la partita allo stadio ma aveva partecipato da piazza Bergamini alla manifestazione di protesta organizzata dai tifosi nei confronti del presidente rossoblù Eugenio Guarascio, è stato centrato da un’auto nelle vicinanze di Città 2000, area non troppo distante da via degli Stadi, l’unica via d’accesso all’impianto di gioco (come di consueto, infatti, in seguito a una precedente ordinanza, era stato interdetto al traffico veicolare e pedonale viale Magna Grecia).

