Rassegna stampa 20-09-25 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria in edicola oggi:
- Elezioni in Calabria, il valzer (e la guerra) dei sondaggi: ma le liste determineranno il successo
- Verso le elezioni regionali, la Calabria dei borghi da periferia a motore di sviluppo per la regione
- Verso le elezioni regionali, area Grecanica: dal sogno industriale a una condanna a vita all’irrilevanza
- Aou di Catanzaro, Capellupo contro la dg Carbone: «Smentita da Occhiuto: si dimette?»
- Catanzaro Servizi, quegli esborsi che arrivano da Parco Romani
- Lamezia Terme, primi mesi di attività dei consiglieri: l’Aula tra stakanovisti e assenteisti
- Crotone calcio, anche gadget e trasferte nelle mani del clan
- Alloggi sociali in via Israele, il Comune di Crotone mostra le carte
- Vibo Valentia, il passo lento dei… lavori pubblici tra ordini di servizio e incompiute
- Il Comune di Soriano resta ancora sotto la lente
- Cosenza, grave il tifoso investito da un’auto
- Azienda ospedaliera di Cosenza, banditi i concorsi per reclutare medici
- Scuola a Cosenza, assunzioni per il Sostegno: in arrivo incarichi sino a giugno
- Corigliano Rossano, la zona rurale di San Nico versa ancora nel degrado
- Cedir e via Lia a Reggio Calabria, parcheggi multipiano per migliorare la mobilità cittadina
- L’Ente Fiera di Reggio Calabria è ancora “vivo” ma produce solo… commissari
- Reggio Calabria, i dettagli dell’inchiesta: «A Catona gli affari illeciti gestiti in modo organizzato e pervicace»
- Marijuana, il business delle ’ndrine nelle aree protette dell’Aspromonte
