Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scuola a Cosenza, assunzioni per il Sostegno: in arrivo incarichi sino a giugno

Scuola a Cosenza, assunzioni per il Sostegno: in arrivo incarichi sino a giugno

L’Ufficio scolastico regionale ha autorizzato un primo incremento di cattedre in deroga. Nuove speranze per i tanti docenti in attesa: l’organico continua a essere in crescita

Alunni all'ingresso della scuola elementare 'Vanvitelli' a Napoli rientrati in aula dopo settimane di Didattica a distanza per il Covid-19, 7 aprile 2021. ANSA/CIRO FUSCO

Nuove speranze di assunzione per i docenti di Sostegno. È già arrivata una prima infornata di posti in deroga autorizzati dall’Ufficio scolastico regionale su richiesta dei vari Ambiti territoriali provinciale a loro volta sollecitati dai singoli dirigenti scolastici che avevano ricevuto richieste dalle famiglie dei ragazzi con disabilità che hanno bisogno d’un aiuto per essere al passo dei compagni di classe. Complessivamente, a livello regionale, sono 73 le cattedre in più concesse dal palazzone della scuola calabrese.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province