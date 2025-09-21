Lo Scientifico Fermi-Polo Brutium presenta il Liceo Mat&Steam: una finestra sull’Europa

In linea con la nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 2018, che individua tra le otto competenze chiave la competenza matematica, scientifica, tecnologica e ingegneristica, con la finalità di costruire un’istruzione capace di plasmare il futuro dell’Europa, a Cosenza – nel cuore del Polo Brutium-Liceo Fermi – nasce quest’anno il Percorso Mat-Steam, capace di intrecciare scienza, arte e creatività con uno sguardo rivolto al futuro. Non si tratta di una semplice etichetta, ma di una vera e propria rivoluzione formativa capace di oltrepassare i confini di una didattica tradizionale, trasmissiva e ormai superata, per adottare un approccio innovativo basato sull’efficacia della didattica laboratoriale, in cui gli studenti e le studentesse siano protagonisti attivi del loro apprendimento. Il percorso si fonda su un curricolo integrato, interdisciplinare e orientativo, in piena coerenza con le finalità dell’Agenda 2030 e con le Linee guida sull’Orientamento (DM n. 328 del 22 dicembre 2022). La dirigente scolastica Rosita Paradiso si rende promotrice di questa nuova opportunità formativa che consente ai giovani di affacciarsi sull’Europa, acquisendo competenze decisionali e capacità critiche fondamentali per vivere in una società in costante trasformazione.

Le Referenti del percorso sono la prof.ssa Olga Lietz per il Liceo Matematico e la prof.ssa Flora Brazzalotto per il Liceo Steam, che hanno progettato innumerevoli attività in grado di garantire pari opportunità di accesso alle carriere e di valorizzare il talento di tutti e tutte senza alcuna distinzione di genere, aprendo le porte a futuri percorsi accademici e professionali di eccellenza.

Si intende incoraggiare infatti la combinazione di saperi indispensabili nel mondo reale con la curiosità naturale degli studenti, favorendo una formazione completa, dinamica e orientata al futuro.

All’interno di questo percorso, alcune discipline assumono un ruolo chiave:

• la Fisica, come laboratorio di metodo scientifico, osservazione e sviluppo del pensiero critico;

• la Storia dell’Arte, ponte tra patrimonio culturale, creatività e innovazione tecnologica;

• l’Economia Finanziaria, come strumento per comprendere la realtà economica globale e sviluppare lo spirito imprenditoriale.

Il Fermi&Brutium attraverso il dialogo costante con il territorio propone una nuova visione educativa in cui umanità e digitalizzazione convivono armonicamente e in cui i ragazzi imparano a guardare lontano, costruendo passo dopo passo un futuro fatto di conoscenza, creatività e responsabilità.