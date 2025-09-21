Anziani raggirati a Corigliano Rossano, truffe anche nelle zone di montagna

La piaga delle truffe agli anziani sbarca anche nella montagna rossanese. L'ultimo squallido e vile episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso in località “Aria dei santi” nella lussureggiante zona dell'alta collina rossanese, dove alcune famiglie vivono lì durante tutto l'anno. Molti residenti hanno fatto di quel luogo non solo la propria dimora, ma anche il luogo della propria attività lavorativa.

Gente che ha lavorato e che lavora duramente e che con i sacrifici di una vita si è costruita anche una casa. Diversi sono anche gli anziani e proprio uno di loro è stato vittima della truffa più diffusa, ossia quella che fa sì che si materializzi davanti alla porta del malcapitato un soggetto che asserisce come uno dei congiunti sia stato coinvolto in un incidente e proprio per questo è necessario avere al più presto dei soldi in contanti per farlo uscire dal carcere o per dargli assistenza in ospedale.

