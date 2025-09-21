Cosenza, mucchi di rifiuti e resti di potatura a bordo strada lungo la statale 19 a Portapiana

Bene ha fatto giorni fa il sindaco Franz Caruso a richiamare l’attenzione di tutte le Cooperative B. Invitandole a rispettare le condizioni dei contratti (a proposito: pare che non tutti siano stati firmati). E, però, l’appello non è stato accolto in toto. Vicino al parcheggio (chiuso) di Portapiana c’è da oltre un mese un cumulo di rifiuti verde che attende di essere recuperato. Come quello su viale Mancini (incrocio via Serafini).