Cosenza, sedici autobus potenziano il parco mezzi dell'Amaco

Cosenza, sedici autobus potenziano il parco mezzi dell’Amaco

Erano attesi da mesi: sono arrivati via Cometra e si trovano nel deposito dell’azienda in contrada Torrevecchia. Dopo l’immatricolazione potranno cominciare a circolare

Una nota lieta in casa Amaco: l’arrivo dei sedici nuovi autobus da tanto tempo promessi per rinnovare il parco mezzi. I pullman transitati all’azienda tramite Cometra sono in deposito. Aspettano di potere essere messi in servizio con la formula dell’usofrutto dopo le procedure burocratiche del caso (immatricolazione). Per il resto, silenzio assoluto.
