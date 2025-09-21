Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Quarantenne morto in clinica, Cosenza è sotto choc

Quarantenne morto in clinica, Cosenza è sotto choc

Guglielmo Gualtieri era molto conosciuto in città. La famiglia ha presentato un esposto

In città rimane tanta incredulità per la morte di Guglielmo Gualtieri, deceduto in una struttura sanitaria privata giovedì, prima di un intervento di colecistectomia.
La Procura di Cosenza, coordinata dal pm Vincenzo Capomolla, ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire cosa sia accaduto al 40enne, entrato nella clinica per sottoporsi a un’operazione di routine e che invece è andato incontro a un destino crudele.
La sua morte, a causa di un arresto cardiocircolatorio, si è verificata quando era già entrato in sala operatoria. Restano da accertare le cause che hanno portato al suo decesso.
