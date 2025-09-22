Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / I killer calabresi “in trasferta” attivi in Veneto e Valle d’Aosta

I killer calabresi “in trasferta” attivi in Veneto e Valle d’Aosta

La condanna all’ergastolo d’un cetrarese per un duplice delitto compiuto a Vicenza conferma l’impiego di sicari in luoghi diversi dalla terra d’origine e persino in Francia

La coppia uccisa e il killer “in trasferta”. Umberto Pietrolungo, 58 anni, di Cetraro, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di aver assassinato, a Vicenza, il 25 febbraio del 1991, l'avvocato Pierangelo Fioretto e la moglie, Mafalda Begnozzi. Il civilista veneto era curatore di fallimenti milionari e non aveva alcun diretto rapporto con la ‘ndrangheta. Il movente del delitto è rimasto sconosciuto. La responsabilità del sicario calabrese è stata accertata grazie alle impronte digitali e le tracce di codice genetico rilevate sui guanti chirurgici e la pistola usati,per eseguire il duplice omicidio. I reperti ritrovati all'epoca sono stati dopo più di 30 anni riesaminati con moderne tecniche di analisi inchiodando il cetrrarese. Pietrolungo - questa l'ipotesi vagliata dalla magistratura - venne reclutato da mandanti rimasti senza volto per sbarazzarsi del civilista vicentino poco incline al compromesso. La 'ndrangheta lo spedì a sparare. Non è stata la prima volta. La storia della mafia calabrese lo dimostra in modo inoppugnabile.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province