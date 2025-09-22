Sedie inadeguate e smartworking fino alla fornitura della sedia: CSA-Cisal segnala la situazione al Centro per l’Impiego di San Giovanni in Fiore

CSA-Cisal denuncia con fermezza l’ennesimo episodio di gestione inadeguata e disattenzione nei confronti dei lavoratori dei Centri per l’Impiego. Il sindacatodenuncia con fermezza l’ennesimo episodio di gestione inadeguata e disattenzione nei confronti dei Il 29 luglio 2024, l’organizzazione sindacale ha formalmente segnalato alla Regione Calabria la condizione di grave degrado delle sedute in uso presso il Centro per l’Impiego di San Giovanni in Fiore, utilizzate sia dal personale sia dall’utenza, evidenziando che molte di esse risultano usurate, non idonee e pericolose sotto il profilo della sicurezza, così come previsto dagli articoli 63 e 64 del D.lgs. 81/2008, dichiara l’organizzazione sindacale. LO STATO DEGLI ARREDI – L’ufficio conta 7 dipendenti e tutte le sedie presenti sono danneggiate. Quelle leggermente migliori non consentono la regolarità in altezza, perché il meccanismo di regolazione è rotto e non mantiene la posizione impostata. Questa condizione compromette gravemente la sicurezza e il benessere dei lavoratori, osserva l’organizzazione sindacale.

Le foto allegate documentano in maniera inequivocabile lo stato di degrado delle sedute, ormai consumate e inadeguate, con evidenti rischi sia per il personale sia per i cittadini. Una situazione che non solo compromette il decoro degli ambienti, ma espone lavoratori e utenza a pericoli concreti per la salute e la sicurezza. Nonostante un successivo sollecito inviato l’11 settembre 2024, l’Amministrazione regionale non ha fornito alcuna risposta né comunicato un piano di intervento. Solo dopo la segnalazione della dipendente – che aveva subito una frattura della colonna vertebrale con intervento chirurgico eseguito il 18 giugno 2025 e che era rientrata in servizio il 2 settembre 2025 – l’Amministrazione ha disposto lo smartworking fino alla fornitura della sedia. La stessa lavoratrice era persino costretta a portarsi un cuscino da casa per rendere più tollerabile l’utilizzo della sedia non idonea dal punto di vista ergonomico e della sicurezza. L’organizzazione sindacale sottolinea che il problema delle sedute non riguarda soltanto la lavoratrice che ha segnalato la questione, ma coinvolge tutti i dipendenti del Centro per l’Impiego, che quotidianamente devono operare con sedie inadeguate e usurate.