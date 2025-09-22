Sindacati e studenti in corteo: anche Cosenza scende in piazza per la Palestina

Le strade di Cosenza si sono riempite per lo sciopero nazionale indetto in solidarietà con la popolazione palestinese. Cortei, bandiere e striscioni hanno scandito una giornata che ha visto la partecipazione di sindacati, studenti, lavoratori e associazioni, trasformando il centro urbano in un luogo di protesta e di incontro.

La mobilitazione, promossa da USB, Cub, ADL e SGB, è partita in mattinata e ha attirato una folla crescente fino a bloccare il traffico nel pomeriggio. Difficile muoversi tra le strade, invase da bandiere palestinesi e simboli sindacali, in un clima di forte partecipazione collettiva.

Il messaggio lanciato dai manifestanti è chiaro: esprimere vicinanza alla popolazione di Gaza. Non solo un gesto politico, ma anche un segnale di speranza e di condivisione, capace di risuonare in un contesto locale pur parlando di una questione globale.