Accoltellamento a Mandatoriccio: due nuovi arresti dopo le indagini dei Carabinieri

I due sono gravemente indiziati di aver agito, in concorso, nei reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma bianca , in relazione al grave episodio di sangue che vide un giovane napoletano colpito con arma da taglio all’interno di un complesso turistico. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza e rimasta a lungo in prognosi riservata, ha avuto successivamente un decorso clinico favorevole che ne ha consentito la graduale ripresa.

Già il giorno stesso dei fatti i carabinieri avevano sottoposto a fermo di indiziato di delitto un primo soggetto, individuato come presunto responsabile dell’accoltellamento. Le indagini, però, sono proseguite e hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi probatori a carico del padre e del fratello del giovane fermato. Le risultanze investigative sono state valutate dai magistrati del Tribunale di Castrovillari, che hanno disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere. I destinatari della misura si sono costituiti nella giornata di ieri presso il carcere di Castrovillari.