Acri, il neuropsichiatra infantile è assente ormai da sei mesi

Da sei mesi il territorio di Acri è scoperto di un importante servizio: la neuropsichiatria infantile. La denuncia arriva dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (Fand), attraverso il presidente regionale Maurizio Simone che torna a segnalare con forza la grave situazione del centro di riabilitazione di viale della Repubblica, privo da oltre sei mesi della figura del neuropsichiatra infantile.

