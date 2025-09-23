Castrovillari, traffico interdetto: l’accesso al borgo è problematico

Aumentate le difficoltà di accesso al Centro Storico. Il blocco del transito pedonale e veicolare su via Porta della Catena, infatti, continua a produrre effetti negativi sull’appeal del borgo medievale; ma anche sulla necessità di renderlo maggiormente fruibile ad un turismo che non sia dettato solamente da singoli eventi che si tengono a fine agosto e agli inizi di settembre. Tra i quesiti pressanti c’è, anche, quello legato all’accesso delle carrozzine per i disabili e alla valorizzazione di diversi beni culturali e religiosi. Molti sono diventati ostaggio della chiusura della carreggiata per la ripresa di una vecchia ordinanza dei primi del 2000.

